Vizela-Benfica e Guimarães-Gil Vicente decidem vagas nas 'meias' da Taça de Portugal

Os jogos Vitória de Guimarães-Gil Vicente e Vizela-Benfica definem hoje mais dois semifinalistas da Taça de Portugal de futebol, após o apuramento na quarta-feira do Sporting e do adiamento da partida entre Santa Clara e FC Porto.

O líder da I Liga Benfica, com mais dois pontos do que o Sporting, que soma menos um jogo, desloca-se a casa do lanterna-vermelha Vizela, numa partida em que os extremos se tocam e que pende teoricamente para os 'encarnados', recordistas de títulos na prova, com 26 troféus, enquanto a formação da casa procura a primeira presença nas 'meias'.

No dérbi do Minho, o Vitória de Guimarães, em quinto lugar no campeonato e que já venceu a Taça em 2012/13, recebe o Gil Vicente, 10.º no campeonato, e que procura chegar a um lugar de semifinalista pela terceira vez.

Na quarta-feira, o Sporting garantiu a primeira vaga para as meias-finais ao vencer na visita à União de Leiria, por 3-0, e vai agora defrontar o vencedor no jogo entre Vizela e Benfica, já a duas mãos.

Também na quarta-feira, o jogo entre o Santa Clara e o FC Porto foi interrompido aos 27 minutos, devido às más condições do terreno, e vai ser retomado entre 27 e 29 de fevereiro, anunciou a Federação Portuguesa de Futebol.

O vencedor deste jogo vai defrontar nas 'meias' quem ganhar a partida entre Vitória de Guimarães e Gil Vicente.

Resultados e programa dos quartos de final:

- Quarta-feira, 7 de Fevereiro:

Santa Clara - FC Porto, adiado

União de Leiria - Sporting, 0-3

- Hoje, 8 de Fevereiro:

Vitória de Guimarães - Gil Vicente, 18h45

Vizela - Benfica, 20h45.