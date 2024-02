Preços das casas subiram 43% num ano. Esta é a notícia que faz manchete na edição do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta quinta-feira, 8 de Fevereiro. O valor dos imóveis vendidos na Madeira em 2023 aumentou quatro vezes mais do que no País. Para tal contribuiu a procura dos compradores estrangeiros que pagaram, em média, 824 euros/m2 acima do que a média regional. IHM garante que vai cumprir as metas do PRR na construção de habitação, apesar da crise política.

O destaque fotográfico diz respeito à notícia Rui Barreto admite deixar o governo. Secretário da Economia e parceiro da coligação garante que sai se o Representante da República aceitar nomear novo executivo suportado pela maioria PSD/CDS/PAN. PS requer debate potestativo e audições a dois secretários regionais.

Uma outra notícia em destaque nesta edição de quinta-feira é Isolamento por covid-19 nos hotéis Pestana gera multa. Tribunal de Contas obriga dirigentes do IASAÚDE a pagar 115 mil euros devido a contratos celebrados durante a pandemia para assegurar o confinamento de 907 pessoas infectadas. Organismo vai recorrer decisão.

Outros destaques:

Protecção Civil atrasa pagamentos aos bombeiros. Em causa, o 'reembolso' da tarifa social aos voluntários e os honorários dos elementos da equipa helitransportada. Vereda do Areeiro sem data de reabertura.

E, por fim, Rapper brasileiro Veigh estreia-se no Summer Openning.

