Alguns congestionamentos no trânsito, mas sem casos

Bom dia. Manhã de quinta-feira já com sinais de tempo agreste que está a caminho, obriga a muitas cautelas no trânsito que, para já, está a escoar sem grandes constrangimentos ou situações mais complicadas.

Neste momento, rola-se tranquilamente na Via Rápida, mas muita atenção ao piso que possa começar a ficar com menor aderência, embora a chuva ainda não caia para tanto, sendo certo que o vento e a visibilidade podem também ser um entrave.

Nas estradas, fora da Via Rápida, nomeadamente na do Aeroporto (zona da rotunda da Cancela) e na Estrada da Liberdade, (na rotunda do Hospital), conte com alguma demora, pelo que se pode perceber a esta hora.

Conduza com precaução.