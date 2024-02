IPMA emite aviso amarelo para agitação marítima na costa Sul da Madeira

O Instituto Português e da Atmosfera acaba de elevar para laranja o aviso de precipitação para as regiões montanhosas da Madeira entre as 15 e as 21 horas de amanhã, prevendo-se chuva persistente, por vezes forte, sendo que nas mesmas zonas vigora antes (a partir das 12 horas até às 15 horas) e depois (das 21 à meia-noite) dois períodos de aviso amarelo.