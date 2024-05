O Nacional tem este domingo com o Tondela, 11h00, um dos jogos mais importantes da temporada e que poderá ditar o regresso da equipa alvinegra à I Liga – para que tal aconteça, o Nacional tem que vencer e esperar que o AVS empate ou perca. O empate também pode servir desde que o AVS perca e o Marítimo não vença.

Apesar da importância da partida, o treinador Tiago Margarido garante que a equipa está tranquila.

“Foi uma semana de trabalho completamente normal como todas as outras. Não gostamos de antecipar cenários, nem de fazer contas sem termos os pontos do nosso lado. Estamos unicamente focados naquilo que é o nosso jogo e nas tarefas específicas coletivas e individuais e naquilo que conseguimos controlar, que é a nossa ação no jogo. Estamos unicamente preocupados em conquistar os três pontos. Não foi uma semana com mais ou menos ansiedade, como as que temos desde o início da temporada".

Num jogo em que o Nacional vai contar com um forte apoio dos adeptos, o técnico dos alvinegros sente que esse apoio é corolário do que a equipa vem fazendo no campeonato. "Os adeptos estão a corresponder ao repto que temos feito. Pelo que sei, devem estar 350 a 400 adeptos em Tondela, o que prova que as pessoas acreditam e que admiram esta equipa. Estão a ir em busca do sonho do nosso presidente e do sonho de todos nós, mobilizando-se nesse sentido. Quero desde já dar os parabéns por isso e desafiar quem está na dúvida, para apanhar um avião e ir connosco à luta, como costumo dizer, pois vão ser 90 minutos de extrema dureza. A equipa está muito motivada, o grupo está muito unido, estamos num dos melhores momentos da época, se não o melhor, acreditamos muito na nossa qualidade e espírito de grupo. Tudo indica que vamos ser o Nacional habitual e estou otimista que vamos conquistar os três pontos. Temos uma sede enorme de vencer".