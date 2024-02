Ireneu Barreto continua hoje a ouvir os partidos com assento na Assembleia da Madeira

Na sequência do pedido de demissão do XIV Governo Regional da Madeira, o representante da República para a Região Autónoma da Madeira, Ireneu Barreto, continua esta quinta-feira a receber os partidos políticos com representação na Assembleia Legislativa da Madeira.

O Partido Comunista Português (PCP) será o primeiro partido político a ser ouvido, pelas 11 horas, seguindo-se do Centro Democrático Social (CDS) às 12 horas. Já depois da hora de almoço, Ireneu Barreto reúne-se com o Chega às 15 horas, terminando este segundo dia com a audição do Juntos Pelo Povo (JPP) às 16 horas.

As audições ficam concluídas esta sexta-feira.

Após ouvir todos os partidos, o representante da República tomará uma decisão sobre a situação governativa da Madeira.

Mas há mais eventos a ter em atenção hoje na Região. Tome nota:

9h00 às 17h00 - Feira Temática de Artesanato, no Mercado dos Lavradores;

9h30 - Reunião semanal da vereação da Câmara Municipal do Funchal;

12h00 - Dias dos Compadres, em Santana. Às 12 horas está previsto o lançamento de fogo e às 19h30 a Quinta-feira dos Compadres.

15h00 - Reunião da Câmara Municipal da Ribeira Brava

Agenda política

11h00 - Iniciativa política da CDU, na Boca da Corrida, no Alto do Jardim da Serra, em que participará a dirigente nacional dos 'Os Verdes', Manuela Cunha, onde será abordado o sistema de teleféricos e as ameaças á paisagem e à conservação da natureza;

17h15 - 'Madeira Primeiro' reúne-se com a Associação Sindical dos Profissionais de Polícia, na sede regional do PSD Madeira.

EFEMÉRIDES

Principais acontecimentos registados no dia 8 de Fevereiro:

1828 - Nasce o escritor francês Jules Verne, conhecido nos países de língua portuguesa como Júlio Verne, autor de "20 mil Léguas Submarinas" à "Volta ao Mundo em 80 Dias".

1840 - Almeida Garrett profere o célebre discurso do Porto Pireu, em defesa do pensamento liberal e do Governo do conde de Bonfim.

1908 - Funerais de D. Carlos e do príncipe herdeiro Luís Filipe, em Lisboa.

1916 -Nasce o Movimento Dadá, movimento artístico da chamada vanguarda moderna, iniciado em Zurique e formado por um grupo de escritores, poetas e artistas plásticos.

1940 - II Guerra Mundial. As SS de Adolf Hitler na Polónia impõem a morte de uma pessoa, escolhida aleatoriamente entre cada dez, em duas aldeias da Polónia ocupada.

1942 -- Reeleição do Presidente, António Óscar de Fragoso Carmona. O poder real é detido por Oliveira Salazar.

1951 - É fundado o Futebol Clube de Penafiel, pela fusão de dois clubes que à data denominavam como "União Desportiva Penafidelense" e "Sport Clube de Penafiel".

1962 - Cerimónia oficial, no Rio de Janeiro, Brasil, de incorporação do navio-escola Sagres na Marinha de Guerra de Portugal. O capitão-tenente Silva Horta assume o comando do navio, depois de haver sido o último comandante do antigo Sagres.

1985 - Morre, aos 84 anos, o escritor português José Gomes Ferreira, jurista, cônsul de Portugal na Noruega (1925-1930), compositor, tradutor "Colecionador de Absurdos", "Poeta Militante", autor de "Aventuras de João Sem Medo".

2003 - A fadista Marisa dos Reis Nunes, Mariza, é eleita a melhor artista da Europa, na categoria World Music, pela BBC Radio.

2006 - Os 27 arguidos do processo Apito Dourado recebem o despacho de acusação. O líder da Liga de Clubes e presidente da Câmara de Gondomar, Valentim Loureiro, está indiciado por 26 crimes de corrupção ativa e dois crimes dolosos de prevaricação.

2019 - A nova lei da paridade em titulares de cargos políticos, que estabelece uma representação mínima de 40% de cada género, é aprovada em votação final por PSD, PS, Bloco e PAN e pela presidente do CDS-PP, Assunção Cristas.

2022 - A Vodafone inicia o restabelecimento dos serviços base de dados móveis sobre a sua rede 4G, "na sequência de uma intensa e exigente operação de reposição". A operadora assume que foi alvo de um ciberataque a 07 de fevereiro.

Este é o trigésimo nono dia do ano. Faltam 327 dias para o termo de 2024.

PENSAMENTO DO DIA