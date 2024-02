Avisos para chuva persistente e vento forte esta quinta-feira

O Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA) colocou a Madeira sob avisos amarelo e laranja esta quinta-feira, 8 de Fevereiro para chuva persistente e vento forte.

Na Costa Norte entre as 9 e as 18 horas estará em vigor um aviso amarelo para vento forte. Este será de sudoeste com rajadas até 80 km/h.

Na Costa Sul, entre as 12 horas de hoje e as 00 horas de sexta-feira, está prevista chuva persistente, por vezes forte, vigorando assim um aviso amarelo para precipitação. O mesmo acontece com o vento, entre as 9 e as 18 horas, com rajadas até 80 km/h.

Nas Regiões montanhosas o tempo irá piorar a partir das 15 até às 21 horas, com um alerta laranja para precipitação persistente e por vezes forte.

O Porto Santo estará sob aviso amarelo para vento com rajadas até 80km/h.

O IPMA prevê para a Madeira períodos de chuva, sendo persistente e por vezes forte a partir da tarde, em especial nas terras altas.

O vento estará moderado a forte (25 a 45 km/h) de sudoeste, com rajadas até 80 km/h, sendo forte a muito forte (40 a 60 km/h) nas terras altas da ilha da Madeira, com rajadas até 110 km/h, a partir da manhã.

Ainda assim, está prevista uma pequena subida da temperatura mínima.

Relativamente ao estado do mar, na Costa Norte as ondas serão de noroeste com 1 metro, aumentando para 1,5 a 2 metros e na Costa Sul com 1,5 a 2 metros, aumentando para 3 a 4 metros. A temperatura da água do mar rondará os 20/21ºC.