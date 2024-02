Benfica vence Gil Vicente e isola-se provisoriamente na liderança da I Liga

O Benfica venceu hoje o Gil Vicente por 3-0, na 20.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, num jogo que dominou por completo e lhe permite 'saltar' para a liderança do campeonato.

Sabendo de antemão que a liderança isolada provisória na Liga estava à distância de um triunfo, o Benfica não facilitou frente ao Gil Vicente e colocou-se em vantagem com um golo de Arthur Cabral (15). Ainda antes do intervalo, João Neves (34) aumentou a vantagem e, logo após o intervalo, Rafa (49) fez o terceiro das águias.

Com este triunfo caseiro, o Benfica assume a liderança do campeonato, com 51 pontos, mais dois do que o Sporting, que tem menos um jogo em virtude do adiamento do embate desta jornada com o Famalicão, e mais seis do que o FC Porto, que no sábado não foi além do empate na receção ao Rio Ave. Já o Gil Vicente, com 22 pontos, mantém-se na décima posição da classificação e vê interrompida uma série de quatro jogos sem derrotas.

Com a liderança na mira, o Benfica entrou em campo de olhos postos na baliza à guarda de Andrew e logo aos quatro minutos esteve perto do 1-0, num cabeceamento de Arthur Cabral, depois de cruzamento de Di Maria, que acabou no poste da baliza gilista.

Cerca de 10 minutos depois, aos 15, o tango e o samba voltaram a juntar-se na Luz, e desta vez Arthur Cabral foi mais eficaz, colocando a bola enviada por Di Maria no fundo da baliza. O argentino marcou o pontapé de canto e o brasileiro saltou sem oposição para um golo fácil.

Depois dos 20 minutos, o Gil Vicente conseguiu pela primeira vez pisar o meio-campo 'encarnado', mas sem nunca perturbar Trubin. O Benfica dominava o jogo e aos 29 minutos a Luz tirou os olhos do relvado para homenagear Miklos Fehér, antigo jogador do Benfica que faleceu em campo, frente ao Vitória de Guimarães, há 20 anos.

Seguiu o jogo e, aos 34, João Neves fez o 2-0 num lance de magia. Novamente na sequência de um canto de Di Maria, e após um primeiro cabeceamento de Aursnes, João Neves dominou, tirando logo um adversário da frente, e disparou de trivela para o fundo da baliza gilista.

O Gil Vicente pareceu demasiado 'macio' na primeira parte e Vítor Campelos não conseguiu mudar a mentalidade ao intervalo, já que, logo no início do segundo tempo, o Benfica fez o que quis da defesa minhota, tricotou na área e Rafa fez de pé direito o 3-0. Tudo fácil para as 'águias', com os jogadores do Gil a ver jogar.

Com o Gil Vicente totalmente entregue, o Benfica geriu o jogo a seu belo prazer, podia ter aumentado o resultado e Roger Schmidt aproveitou para fazer descansar peças-chave do onze mais utilizado, começando ainda no relvado a preparação do jogo frente ao Vizela, a contar para os quartos de final da Taça de Portugal.