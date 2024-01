Gil Vicente letal no contra-ataque trava série invicta do Vitória de Guimarães

O Gil Vicente venceu hoje o Vitória de Guimarães, por 1-0, em partida da 19.ª jornada da I Liga de futebol, decidida com um golo solitário de Maxime Dominguez, já na parte final do desafio.

O médio suíço apontou o tento decisivo para os barcelenses, aos 85 minutos, através de um contra-ataque, o método preferido dos 'galos' ao longo de todo o jogo, perante um adversário que até teve maior domínio, mas foi pouco eficaz, colocando um fim a uma longa série sem derrotas.

Com este resultado, o Gil Vicente, que somou o segundo triunfo consecutivo no campeonato, e manteve o registo quase imaculado em casa, onde só tinha sido derrotado, na jornada 3, pelo Benfica, salta para um mais tranquilo 10.º lugar na classificação, agora com 22 pontos.

Já o Vitória, que há sete jornadas consecutivas não provava o 'amargo' da derrota, marcou passo nas suas ambições europeias, e apesar de conservar o quinto lugar, com os mesmo 36 pontos, viu os vizinhos do Moreirense (no sexto lugar), aproximarem-se e ficarem a quatro pontos.

Os vimaranenses até entraram a querer dar sequência ao bom momento, tomando cedo conta das operações e instalando-se no meio campo adversário, criando, logo aos oito minutos, uma soberana oportunidade para marcarem, num jogada de Jota Silva terminada com um desvio Nuno Santos, que o guarda-redes gilista, Andrew Silva, respondeu com grande defesa.

Já os locais davam, nesta fase inicial do jogo, a iniciativa ao adversário, não arriscando nas transições ofensivas e musculando o seu meio-campo para tentar 'secar' as iniciativas contrárias, numa estratégia que foi dando frutos, diminuindo o volume de jogo do Vitória.

Conseguido esse objetivo, os 'galos' foram, aos poucos, aumentando a presença junto à baliza de Bruno Varela, apostando nos passes em profundidade, mas só conseguiram criar a primeira evidente situação de golo já perto de meia hora, quando Fujimoto, servido por um passe de calcanhar de Dominguez, surgiu na cara de Bruno Varela, mas, de ângulo difícil, permitiu a intervenção do guarda-redes visitante.

O lance serviu de alerta para o conjunto vitoriano, que tentou mostrar os argumentos dos momentos iniciais, mas, apesar de voltar a pisar terrenos mais adiantados, não revelou, até ao intervalo, a mesma envolvência, precipitando o nulo no final da primeira parte.

No regresso do descanso, as duas equipas apresentaram mais cautelas, protagonizando, numa primeira fase, um futebol de equilíbrios, muito disputado no 'miolo', o que ia retirando a ação junto às duas balizas.

O Gil Vicente, mais criativo a desenhar os seus contra-ataques, esteve perto de desfazer esse equilíbrio de forças, pouco depois da hora de jogo, num lance insistência, que culminou com remate de Martim Neto para defesa por instinto de Bruno Varela.

A jogada conseguiu fazer despertar a emoção no jogo, pois, logo no lance seguinte, o recém-entrado João Mendes reclamou espaço à entrada da área para rematar um pouco por cima da baliza dos barcelenses.

Com o ritmo a subir, o gilista Murilo, em novo contragolpe, atirou ao lado, quando tinha apenas a oposição de Bruno Varela, merecendo resposta de Jota Silva que, também em boa posição, rematou à figura de Andrew Silva.

O golo advinhava-se, assim, em qualquer uma das balizas, mas o Gil Vicente parecia mais confiante a desenhar os seus contragolpes, perante um Vitória que forçava a presença ofensiva, mas sem clarividência na definição final.

Já aos 85 minutos, a crença dos barcelenses deu frutos, em mais um contra-ataque, desta vez desenhado por Murilo, que Maxime Dominguez, de cabeça, desviou para o 1-0, a que Vitória de Guimarães, já com pouco tempo, não mais conseguiu reagir.