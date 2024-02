Vento já soprou a 100 km/h no Areeiro

Durante a noite o vento já soprou forte nas regiões montanhosas e extremos da ilha da Madeira. Até ao amanhecer (8h00) desta quinta-feira, dia 8 de Fevereiro, a estação meteorológica no Chão do Areeiro havia registado rajada de 100 km/h, a da Ponta do Pargo, de 90 km/h e a de Santa Cruz/Aeroporto, de 73 km/h.

O intensificar do vento já durante a noite levou o IPMA, na última hora, a antecipar e colocar já em vigor do aviso amarelo para o vento – previsto ser válido a partir das 9 horas – mantendo a previsão de vento forte, com rajadas até 80 km/h junto da orla costeira, e até 110 km/h nas regiões montanhosas, válidos até às 18 horas.