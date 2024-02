Coreia do Sul e Jordânia nas meias-finais da Taça Asiática

A Coreia do Sul e a Jordânia apuraram-se para as meias-finais da Taça Asiática de futebol, que está a decorrer no Qatar, depois de vencerem Austrália e Tajiquistão, respetivamente, nos quartos de final.

No Estádio Al Janoub, em Al Wakrah, a Coreia do Sul venceu a Austrália por 2-1 no prolongamento, depois do empate 1-1 no final do tempo regulamentar, e segue em frente na prova, que já conquistou por duas vezes, em 1956 e 1960.

Os australianos adiantaram-se no marcador com um golo de Craig Goodwin, aos 42 minutos, e foi já em tempo de compensação que os sul-coreanos empataram, numa grande penalidade convertida por Hee-Chan Hwang, aos 90+6.

Tal como tinha acontecido nos oitavos de final, a Coreia do Sul evitou a derrota já nos descontos do tempo regulamentar e acabou por seguir em frente com um golo da sua principal 'estrela', o avançado Son Heung-Min, aos 104.

Nas meias-finais, os sul-coreanos vão enfrentar a Jordânia, que na sexta-feira venceu o Tajiquistão por 1-0.

No Estádio Ahmad bin Ali, em Al Rayyan, um autogolo do defesa Vahdat Khanonov, aos 66 minutos, foi suficiente para a Jordânia se qualificar pela primeira vez para as 'meias'.