Vítor Costa assina pelo San José Earthquakes dos Estados Unidos

Vítor Costa será jogador do San José Earthquakes, dos Estados Unidos, num contrato válido até 2025, com mais um ano de opção, anunciou esta quarta-feira o clube norte-americano que milita na MLS. O defesa brasileiro, de 29 anos, já tinha viajado para os Estados Unidos na semana passada, conforme noticia avançada pelo DIÁRIO, mas o Marítimo ainda não confirmou a transferência do seu jogador para o futebol norte-americano, pese embora o seu presidente tenha revelado esta negociação há já algum tempo, mas não a sua consumação.

De acordo com o San José Earthquakes, Vítor Costa assinou contrato até ao final de 2025, mas com opção de renovação por mais um ano, não tendo sido revelados os pormenores do negócio. No Marítimo desde a temporada 2021/23, Vítor Costa alinhou em 80 jogos com a camisola verde-rubra em todas as competições e anotou dois golos. Anteriormente, em Portugal, já tinha jogado pelo Arouca e pelo Desportivo das Aves.

Esta é a terceira saída no plantel liderado por Fábio Pereira, depois de Bruno Marques ter regressado ao Santos do Brasil, terminando mais cedo o seu empréstimo, e Marcos Silva ter sido cedido à União de Leiria.

Ao que apuramos, Matheus Costa, que está fora das opções do treinador maritimista e não integra o grupo de trabalho desde o momento que falhou a sua transferência para um clube cujo nome não foi revelado, já tem o futuro resolvido, tendo mesmo se despedido nas redes sociais do Marítimo e da Madeira. Contudo, o Marítimo ainda não revelou o seu destino.