Costa Sul sob aviso laranja para precipitação forte

O Instituto Português do Mar e Atmosfera coloca a Costa Sul da ilha da Madeira sob aviso laranja a partir das 15 horas desta quinta-feira, 8 de Fevereiro, até às 3 horas de sexta-feira, 9 de Fevereiro, devido à ocorrência de precipitação forte e persistente.

Estará também em vigor um aviso amarelo para vento com rajadas até 80 km/h, entre as 9 e as 18 horas de amanhã. O mesmo ocorrerá com a agitação marítima, entre as 00h00 e as 6h00 de sexta-feira, com ondas de sudoeste com 4 metros.

Na sexta-feira, o aviso de precipitação passa a amarelo, com chuva persistente, por vezes forte, entre as 3 e as 6 horas.

A Costa Norte encontra-se sob aviso amarelo para vento de sudoeste com rajadas até 80 km/h, entre as 9 e as 18 horas.

Tal como já noticiado, as regiões montanhosas estão em alerta laranja para precipitação, entre as 15 horas de amanhã e as 3 horas de sexta-feira.

O vento, em alerta amarelo entre as 9 horas de amanhã e as 18 horas de sexta-feira, estará de "sudoeste com rajadas até 110 km/h, rodando para oeste/noroeste a partir do final de dia 8".

Com alerta amarelo está também o Porto Santo, mas devido ao vento, que será de "sudoeste com rajadas até 80 km/h", entre as 9 e as 18 horas de quinta-feira.