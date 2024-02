Trânsito afunila-se em direcção ao Funchal

Bom dia. Como invariavelmente acontece nos inícios de semanas de trabalho e de escola, hoje o dia nasce com muito trânsito a caminho do Funchal, mais precisamente na faixa da Via Rápida entre a Cancela e o nó de Pestana Júnior.

Neste momento, há muitos sinais amarelos e vermelhos, o que implica trânsito lento, muitas vezes demasiado lento para uma via alegadamente rápida, mas que também é fruto de um período do dia em que muitos procuram chegar a tempo e horas.

Do sentido oposto, não ocorre isso, embora haja sempre alguns sinais que podem ser provocados pelas entradas e saídas daquela via, sobretudo a partir do nó de Câmara de Lobos.

Mais para o centro da capital madeirense, conte com as também habituais demoras ao longo da faixa da Cota 40, mais precisamente a partir do acesso na rotunda do Hospital, estendendo-se até ao Campo da Barca.