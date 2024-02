UEFA define distribuição de 4,4 mil milhões de euros para triénio 2024-2027

A UEFA aprovou hoje em Paris a Estratégia 2024-30 'Unidos para o Sucesso', que inclui poucas alterações na distribuição das receitas, já que o rácio entre as três competições para 2024-2027 foi mantido ao nível do ciclo 2021-24.

"A estratégia fornece uma direção e um roteiro claros para orientar tanto a UEFA como a comunidade futebolística europeia em geral e tem por objetivo reforçar o lugar do futebol em todas as comunidades da Europa, preservando a ligação integral entre o futebol de formação e as competições de elite", explicou o comité executivo.

Dos projetados 4,4 mil milhões de euros de receitas, 3,317 mil milhões vão direitos para as três competições europeias, destacando-se, neste bolo, os 2,467 mil milhões de euros (74,38%) a distribuir pelos participantes da Liga dos Campeões e Supertaça Europeia.

Depois, 565 milhões de euros (17,02%) vão para as formações que competem na Liga Europa e 285 milhões (8,60%) aos clubes da Liga Conferência Europa.

A UEFA vai reservar ainda 440 milhões de euros para a solidariedade, que assim recebe 10% do bolo total, com 7% (308 milhões de euros) distribuídos pelos clubes não participantes nas suas competições e 3% (132 milhões de euros) aos que se ficam pelas fases de qualificação das suas provas.

A Liga dos Campeões feminina e a Youth League ficam com 25 milhões de euros.

Deste modo, o montante líquido (após dedução dos custos, dos pagamentos de solidariedade e dos pagamentos a outras competições) é repartido entre os clubes participantes (93,5%) e a UEFA (6,5%).

O organismo explica que estes montantes serão distribuídos através de três pilares diferentes, nomeadamente em partes iguais e nos pilares do desempenho e do valor.

"Enquanto a percentagem reservada à igualdade de quotas (27,5%) e ao desempenho (37,5%) foi aumentada (+2,5% e +7,5%, respetivamente), o pilar do valor será constituído por 35%, ou seja, menos 10% do que as quotas agregadas do 'market pool' e do coeficiente no ciclo atual", esclarece o organismo, que promete mais detalhes para os próximos dias.

Respeito, Igualdade, Equidade, Abertura, Unidade, Integridade e Excelência são os sete princípios pelos quais a UEFA promete continuar a nortear a sua ação.

Entretanto, Belgrado, na Sérvia, foi escolhida para albergar o 49º Congresso Ordinário da UEFA, em 03 de abril de 2025.

A próxima reunião do Comité Executivo vai decorrer em 22 de maio deste ano, em Dublin.