Interrupção de trânsito no Caminho do Comboio

A Câmara Municipal do Funchal informa que, durante o decorrer dos trabalhos de renovação da rede de água potável no âmbito da empreitada de Controlo e Monitorização de Fugas, no Caminho do Comboio, troço entre Levada de Santa Luzia e a Rua da Consolação, "verificou-se a falência da rede de drenagem de águas residuais nessa zona, o que originou falta de condições de segurança para a circulação automóvel e havendo, por isso, a necessidade de prolongar o período de interrupção de trânsito", explica os constrangimentos.

A autarquia adianta igualmente que as Águas do Funchal "estão a tomar as devidas providências para resolução do problema, no sentido de retomar as condições normais de circulação o mais brevemente possível".

A autarquia pede, por fim, compreensão, "na certeza de que tudo está a ser feito para minimizar a duração da intervenção".