Trânsito volta à actual 'normalidade'

Bom dia. A manhã desta sexta-feira parece começar diferente do que tem sido os últimos dias, com muito trânsito, sobretudo na Via Rápida, no sentido Machico - Ribeira Brava e com enfoque a partir do nó da Cancela que se estende até ao nó de Pestana Júnior.

A verdade é que esse é um cenário que já não ocorria com tanta frequência há alguns dias, mas também é verdade que as sextas-feiras, normalmente, até nem são marcadas por um forte volume de viaturas ao início do dia, mas sim ao final do dia.

Neste momento, além da situação referida, não há sinais de congestionamentos.