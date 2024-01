Trânsito com os primeiros sinais de congestionamento

Bom dia. Mais um dia nas estradas da Madeira começa, hoje, com os primeiros sinais de congestionamento tanto a Leste como a Oeste, nomeadamente na Via Rápida.

Se, por um lado, quem vem no sentido Machico - Ribeira Brava já está habituado às zonas de maior complicação, que são nomeadamente até à Cancela as entradas para a Via Rápida e a partir daí as saídas para o centro do Funchal, por outro lado, quem vem no sentido Ribeira Brava - Machico pode contar com alguma demora pois parece haver uma avaria ou acidente na ponte dos Socorridos.

Esse caso aparentemente irá gerar alguma demora, pois neste momento o trânsito está bloqueado em cima da ponte.

Conduza com precaução e viaje em segurança.