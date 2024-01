Trânsito com poucos sinais de congestionamento

Bom dia. Manhã muito semelhante ao que tem ocorrido nos últimos dias, com poucos congestionamentos de trânsito, pelo menos comparado ao que vinha sendo habitual.

Ainda assim, antes das 8h00 já ocorreu algum trânsito mais lento na Via Rápida, mas rapidamente se dissipou.

Agora, mais centrado na zona do Hospital com 'epicentro' na rotunda, no habitual parar e arrancar das viaturas que por lá circulam. A situação estende-se a toda a faixa da Cota 40 até além da Cruz Vermelha.