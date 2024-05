Veja as fotos do concerto de solidariedade da Orquestra Clássica da Madeira

A Orquestra Clássica da Madeira associou-se esta noite, após desafio da imobiliária 'KW Area Madeira' à Gala de Ópera Solidária através da realização de um concerto solidário em benefício do 'Centro da Mãe', que teve lugar, no Centro de Congressos da Madeira.

Ver Galeria Fotos Afonso Nunes

A Orquestra Clássica da Madeira apresentou-se com 52 instrumentistas em palco, dos quais dois são alunos do curso profissional de instrumentista do Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, Engº Luiz Peter Clode, em regime de estágio artístico/pedagógico. E, a convite do director artístico da Orquestra, Norberto Gomes, actuaram como solistas a soprano Tatiana Vizir e o tenor Alberto Sousa, sob a batuta do maestro Francisco Loreto.