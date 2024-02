Madeira dá-se a conhecer na Bolsa de Turismo de Lisboa

A Madeira volta a marcar presença na Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), com o objectivo de dar a conhecer ao País e ao Mundo o que a Região tem de melhor. Para tal, o Turismo da Madeira vai dispor de um stand próprio, à semelhança do que tem acontecido nos últimos anos. A maior feira de turismo realizada em Portugal acontece entre hoje e o próximo domingo, naquela que é a sua 34.ª edição.

Nesse espaço destinado à Madeira e ao Porto Santo, com cerca de 500 metros quadrados, localizado no pavilhão 1 da Feira Internacional de Lisboa (FIL), serão proporcionadas diversas experiências, transportando os presentes para a realidade insular, levando-os a querer descobrir todo o arquipélago.

A natureza, a gastronomia, a tradição e a cultura serão alguns dos activos em destaque nesta participação do Turismo da Madeira, elementos que serão potencializados com recurso à tecnologia de ponta.

No stand da Região e no recinto da BTL serão vários os momentos diários que procurarão levar os visitantes a viver “a Madeira por inteiro”. Estão previstas conversas diárias entre personalidades da área do Turismo e outros sectores, workshops variados, momentos gastronómicos, provas de vinho, ‘show cases’ musicais, entre outras iniciativas.

Cabo Verde é o destino internacional convidado da edição deste ano enquanto os Açores é o destino nacional em destaque.

O DIÁRIO vai acompanhar mais uma edição da BTL, trazendo-lhe o que de mais significativo ali vai acontecer.

Mas há mais para ter em conta na agenda desta quarta-feira:

Sociedade

09h00 – Sessão ordinária da Assembleia Municipal do Funchal, a ter lugar no CCIF - Centro Cultural e de lnvestigação do Funchal.

10h30 - Reunião da Câmara Municipal da Ponta do Sol, que acontece no Salão Nobre da Câmara.

16h00 - Miguel Albuquerque visita a Cáritas Diocesana do Funchal.

19h00 – Sessão ordinária da Assembleia Municipal da Ponta do Sol, que acontece no Salão Nobre da autarquia.

Desporto

20h15 – jogo de futebol da II Liga, entre o Leixões e o Nacional.

Cultura e espectáculos

15h00 - Tertúlias Juvenis da Câmara Municipal do Funchal. Hoje, à conversa com Petra Freitas, tendo como tema ‘Jovens e Sexo – Mitos e Desafios’. Esta é uma iniciativa que terá lugar na Sala da Assembleia Municipal.

17h00 - Inauguração da exposição ‘EM DERIVA’, na Galeria de Arte Francisco Franco.

18h00 – a Biblioteca Municipal do Funchal recebe mais uma iniciativa do seu ‘Clube de Leitura’. Hoje será Rui Campos Matos a conduzir o público numa ‘visita guiada’ através do seu último livro, ‘Hospício Princesa Dona Maria Amélia - Um Livro de Pedra’.

21h00 – ‘Musical Happening’, no átrio do Teatro Municipal Baltazar Dias.

Efemérides

1809 - É assinado o Tratado de Aliança e Comércio entre Portugal e o Reino Unido.

1904 - É criado o Sport Lisboa, que se transformaria no Sport Lisboa e Benfica, em 1906. O Sport Lisboa nasce em Belém sob a divisa "ET PLURIBUS UNUM", tendo a águia como símbolo, e o vermelho e branco como cores.

1966 - Morrem os astronautas norte-americanos Elliot See e Charles Rassett, quando o aparelho de treino se despenha na base de Saint Louis.

Foto NASA

1972 - O advogado Francisco Sá Carneiro, antigo deputado da Ala Liberal, confessa-se desiludido com a prometida abertura da "Primavera Marcelista", em entrevista à Flama.

1975 - O Movimento da Libertação da Mulher promove uma manifestação em Lisboa pela despenalização do aborto.

1986 - Primeiro-ministro sueco, Sven Olof Joachim Palme, é assassinado à saída de um cinema em Estocolmo. Figura chave da social-democracia europeia, pioneiro do chamado Estado Social do pós-Guerra. Tinha 59 anos.

Foto DR/Arquivo

1991 - Guerra do Golfo. O Presidente norte-americano, George H. W. Bush, anuncia o cessar-fogo. A rendição de Saddam Hussein é entregue à ONU.

1998 - Portugal entra na lista dos países fundadores do Euro.

1999 - É apresentado o Bloco de Esquerda, organização política com base no PSR, UDP e no movimento Política XXI.

2007 - Portugal termina missão militar de mais de dez anos na Bósnia-Herzegovina.

2008 - Tribunal de Instrução Criminal do Porto determina que Valentim Loureiro e o filho, João Loureiro, vão a julgamento no processo do Apito Dourado relativo ao jogo Boavista-Estrela da Amadora.

2012 - No final da terceira avaliação ao programa de ajuda financeira a Portugal, a 'troika' anuncia que aprovou nova tranche de 14,9 mil milhões de euros para Portugal.

Foto DR/Arquivo

2017 - Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia primeiro discurso sobre o Estado da União.

2020 - A Organização Mundial de Saúde eleva o risco de expansão global do novo coronavírus de "alto" para "muito alto", no mesmo dia em que foi confirmado, na Nigéria, o primeiro caso de contágio na África Subsaariana.

2022 - O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, assina o pedido formal para a entrada do país na União Europeia.

2023 - O Tribunal da Relação de Évora anula o acórdão do julgamento do processo de Tancos, que, em janeiro de 2022, condenou 11 dos 23 arguidos.

Foto DR

Pensamento do dia