Curral das Freiras sai em defesa do teleférico

A notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO desta segunda-feira, 26 de Fevereiro, dá conta que os residentes do Curral das Freiras mostram-se favoráveis à construção do teleférico, justificando que o projecto vai dar outra vida ao ‘coração da ilha’. Agastados com a polémica, referem que quem discorda do investimento não é da freguesia, atribuindo o ruído a “guerras partidárias”. No domingo há manifestação a favor da obra.

Onde a campanha só chega pelo carteiro

Descubra que no recôndito sítio da Ribeira Funda, na freguesia do Seixal, não há um único cartaz a apelar ao voto. Os poucos habitantes têm preocupações a que a maioria das forças políticas não dão resposta.

Ainda no âmbito das Eleções Legislativas, saiba o que propõem os partidos ao nível do subsídio social de mobilidade. Sara Madalena não será candidata à liderança do CDS, revelação feita ao novo ‘podcast’ ‘Porta-Voz’ do DIÁRIO/TSF.

Na educação, fique a saber que os Universitários consideram que a escola não os preparou para o Ensino Superior.

Revelamos ainda que: Ex-funcionária julgada por desvio de reembolsos de saúde.

Destaque para: Marítimo atrasa-se na luta pela subida à I Liga.

Tudo isto e muito mais para ler no DIÁRIO de hoje em papel ou através da versão e-paper. Pode ainda acompanhar toda a actualidade informativa através das nossas plataformas digitais, assim como pela rádio TSF-Madeira sintonizando a frequência 100 FM.