Leonel Nunes do 'Il Gallo d'Oro' ganha prémio de melhor sommelier

O sommelier do 'Il Gallo d'Oro', restaurante gourmet do hotel cinco estrelas The Cliff Bay, no Funchal, acaba de ser distinguido na gala Michelin que decorre, pela primeira vez, em Portugal, desta feita no Algarve.

Criado este ano, pelo prestigiado Guia Michelin, o 'Sommelier Award' foi entregue a Leonel Nunes.

Na ocasião, o madeirense fez questão de salientar o trabalho diário em prol dos clientes. "Nós trabalhamos todos os dias para dar o melhor que podemos aos nossos clientes", disse o vencedor.