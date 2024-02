Montenegro não vem à Madeira porque "tem vergonha" do PSD-M e de Albuquerque

O presidente do PS-M e candidato pela Madeira às eleições Legislativas nacionais acusa o cabeça de lista da AD, Luís Montenegro, de evitar vir à Madeira em campanha por vergonha.

"Outros escondem-se" denunciou, para concluir que "Luis Montenegro tem vergonha do PSD-M e de Miguel Albuquerque" é por isso não vem à Madeira neste campanha eleitoral.

Acusou o ainda presidente do Governo Regional de estar "agarrado ao poder", sobretudo para não perder "a imunidade que o protege de responder à justiça" nos crimes de corrupção em que está indiciado.

Perante um auditório no Fórum de Machico cheio de apoiantes socialistas, Cafôfo congratulou-se com a presença do "futuro primeiro-ministro de Portugal, Pedro Nuno Santos", ao assegurar que o PS-M contribuirá para uma grande vitória a 10 de Março.

No âmbito da campanha, a candidatura do PS-Madeira à Assembleia da República promove neste início de noite um comício com a participação do secretário-geral do PS e candidato a primeiro-ministro, Pedro Nuno Santos, no Fórum Machico.

A iniciativa conta com as intervenções políticas de Pedro Nuno Santos, candidato a primeiro-ministro, e Paulo Cafôfo, cabeça de lista pela Madeira.