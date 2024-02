Eduardo Jesus destaca aposta pública e privada no sector do Turismo na Madeira

O secretário regional de Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, elencou as diversas apostas públicas e privadas que permitiram à Região Autónoma da Madeira se afirmar como destino turístico de excelência.

Na abertura do 34.º Congresso Nacional da Hotelaria e Turismo, que acontece entre hoje e sexta-feira na cidade do Funchal, o governante enalteceu a realização do evento na Região como "uma oportunidade de aprendizagem".

Apontando que "a hotelaria é uma parte determinante para afirmação da qualidade do destino e na confiança daqueles que nos procuram", Eduardo Jesus elencou, durante um intervenção de mais de 30 minutos, as razões que levaram a que a Madeira seja o destino turístico que é hoje, a começar pela sua localização geográfica, que coloca a Região "no mapa dos viajantes".

Na intervenção denominada 'Talk "Madeira: Visão 360º', o secretário regional disse que um dos momentos determinantes para a afirmação do destino foi a construção do Aeroporto da Madeira, uma infra-estrutura que representa "um virar de um capítulo no turismo regional".

Eduardo Jesus considera que mais do que criar condições para que a Madeira acolhesse pessoas, foi essencial o sector empresarial regional saber "ler, antecipar e investir correctamente no turismo".

A criação de cartazes turísticos e actividades de animação turística, o planeamento do sector, a comunicação e a promoção do destino foram cruciais para "que hoje a Madeira seja o destino que é".

Para o futuro, referiu, importa "acima de tudo, aprimorar aquilo que se está a fazer bem", apostando na digitalização do destino através dos fundos da União Europeia.