CDS lamenta "rescisão sem justa causa" do PSD

Rui Barreto confirmou na comissão política regional do CDS-PP/Madeira que não é recandidato no próximo congresso electivo do Partido, que deverá acontecer no próximo mês de Abril. Congresso que o ainda presidente espera venha a ser agendado "o quanto antes".

Barreto lamenta a "rescisão sem justa causa" numa clara alusão ao parceiro de coligação PSD-M, que já anunciou o fim da coligação em próximas eleições.

Barreto garante sair com sentimento de dever cumprido e com consciência de dever cumprido, não apenas como presidente do partido, mas também como parceiro no Governo Regional.