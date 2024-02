Psicóloga Petra Freitas fala com estudantes sobre 'Jovens e Sexo – Mitos e Desafios'

A Sala da Assembleia Municipal recebe, esta quarta-feira, dia 28 de Fevereiro, a primeira iniciativa do projecto 'Tertúlias Juvenis', promovido pela Divisão de Juventude da Câmara Municipal do Funchal. Entre as 15h e as 16h15, a psicóloga Pera Freitas vai abordar o tema 'Jovens e Sexo – Mitos e Desafios'.

A psicóloga tem especialidade em Psicologia Clínica e da Saúde e formação em Sexologia Clínica e Terapia Casal. É na sequência da celebração do Dia dos Namorados que surge esta temática, "em torno da importância das questões da sexologia e do sexo na vida dos jovens e na forma como se relacionam com os outros, pretendendo trazer à discussão os principais desafios e mitos entre a população juvenil do município, contando para tal com uma jovem profissional de referência na temática".

Esta primeira tertúlia tem como público-alvo os jovens estudantes do Ensino Secundário do Município do Funchal.