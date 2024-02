Marítimo presente nas Jornadas Anuais da Liga

O Marítimo participou, nesta terça-feira, nas Jornadas Anuais da Liga 2024, um evento que decorreu no Estádio do Bessa, na cidade do Porto.

Na oportunidade, André Martins, Team Manager, e Nuno Pereira, Director de Comunicação dos verde-rubros, tiveram uma participação no painel, debatendo alguns temas dos respectivos grupos de trabalho que foram desenvolvidos ao longo do ano.

Refira-se que o Marítimo fez-se ainda representar nestas jornadas por Catarina Serrado, do Gabinete Jurídico, pelo Director Financeiro José Carlos Silva, pela GT Prevenção e Segurança, Lúcia Martins e ainda pelo director de Marketing e Comercial, Tiago Vieira.