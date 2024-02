Moradia de luxo de Albuquerque sofre aumento de 436% no IMI

A moradia de luxo de Miguel Albuquerque, localizada na freguesia da Ponta Delgada, sofreu um aumento de 436% no Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), conforme avança o Correio da Manhã.

Com esta nova actualização por parte do Fisco, realizada no início do mês de Fevereiro, o presidente demissionário do Governo Regional vai passar a pagar anualmente 531 euros pela habitação à beira-mar, em comparação com os anteriores 99 euros. Ou seja, ao imóvel novo, que foi construído no mesmo local onde se encontrava um prédio velho que foi demolido, foi atribuído de IMI um valor patrimonial tributário (VPT) de 177.149 euros, contra os 33.214 euros, valor do VPT da anterior construção.

"Aceito a avaliação e não pretendo contestar", sublinhou Miguel Albuquerque ao matutino, que menciona que o governante pagou 120 mil euros pela compra do anterior prédio velho do imóvel.

É ainda avançado que, devido a esta moradia que actualmente é utilizada para alojamento turístico, Albuquerque estava também sujeito a uma coima, por não ter cumprido com o prazo de entrega do modelo 1 de IMI, mas que foi dispensado de multa pela Autoridade Tributária e Aduaneira, "por não ter qualquer incumprimento fiscal nos últimos cinco anos".