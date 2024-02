Rui Campos Matos protagoniza visita guiada ao Hospício da Princesa Dona Maria Amélia

O arquitecto Rui Campos Matos é o convidado do Clube de Leitura da Biblioteca Municipal do Funchal, numa visita guiada ao Hospício Princesa Dona Maria Amélia, exatamente com o intuito de abordar a obra de sua autoria: 'Hospício da Princesa Dona Maria Amélia – Um Livro de Pedra'. A sessão acontece na próxima quarta-feira, dia 28 de Fevereiro, pelas 18 horas, sendo de entrada gratuita.

"Por se tratar dum livro que apresenta um aprofundado estudo sobre o edifício, o seu arquitecto e a sua construção, esta sessão do Clube de Leitura será feita no próprio Hospício, sendo esta uma oportunidade única para o público em geral ficar a conhecer a história e os diferentes pormenores arquitectónicos do mesmo, guiados pela mão segura de um estudioso que lhe conhece todos os segredos", explica nota à imprensa.

A Princesa Dona Maria Amélia faleceu há 171 anos na Quinta das Angústias (actual Quinta Vigia), no Funchal, mais precisamente a 4 de Fevereiro de 1853, vitimada pela tuberculose. Em tributo à sua memória e também como agradecimento pela forma carinhosa como então o povo madeirense a acolheu e a à sua mãe, D. Amélia, viúva do primeiro Imperador do Brasil, aquando da sua estadia entre nós, esta decidiu mandar edificar um hospital para acolher e tratar, gratuitamente, os madeirenses pobres atacados da pela mesma doença.

Por seu lado, Rui Campos Matos é formado pela Faculdade de Arquitectura da Universidade de Lisboa, onde se doutorou com uma tese subordinada ao tema “A Arquitectura do Turismo Terapêutico – Madeira e Canárias, 1800-1914”. Exerce a sua profissão na nossa ilha desde 1989..