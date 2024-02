Nini Andrade Silva entre os oradores do 34.º Congresso Nacional da Hotelaria e Turismo

Já são conhecidos oradores e moderadores do 34.º Congresso Nacional da Hotelaria e Turismo, que decorre de 21 a 23 de Fevereiro, no Centro de Congressos da Madeira. Entre os confirmados estão António Vitorino, Isabel Barros, Nini Andrade Silva, Susana Coerver, Pedro Pina e Carina Montagut.

O evento, reconhecido como um dos mais importantes do sector, reunirá profissionais e líderes de todo o país para discutir os desafios e oportunidades para o futuro da hotelaria e do turismo em Portugal.

O congresso começa no dia 21 de Fevereiro, com uma tarde dedicada à Madeira. Depois da sessão de abertura, Eduardo Jesus, secretário regional de Turismo e Cultura da Madeira partilhará com os congressistas a Talk 'Madeira: Visão 360º'.

Segue-se a mesa-redonda 'Evolução e Inovação na Hotelaria: da História à Visão de futuro na Madeira e no País', conduzida pela jornalista Maria João Avillez, que conta com 5 grandes hoteleiros com origem na Madeira: Dionísio Pestana, CEO Pestana Hotels; António Trindade, CEO PortoBay Hotels & Resorts; Ricardo Farinha, Administrador Savoy Signature e Filipa Jardim Fernandes, CEO Dorisol Hotels.

O primeiro dia de trabalhos termina com a entrega do Diploma de Louvor e Mérito Hoteleiro e Turístico a uma personalidade de relevo do setor.

O Get Together, momento descontraído de networking patrocinado pelo Recheio, decorrerá no Mercado dos Lavradores e contará com a presença de 10 chefs de renome que representam o melhor da gastronomia da ilha da Madeira.

No segundo dia, 22 de Fevereiro, os trabalhos abrem com 'À Conversa com… “Nova Ordem Mundial: Desafios Globais e Oportunidades Emergentes', com António Vitorino, antigo Comissário Europeu para a Justiça e Assuntos Internos e depois director Geral da Organização Internacional para as Migrações, numa entrevista conduzida pela jornalista Maria Flor Pedroso, jornalista da Antena 1.

A manhã continua com Isabel Barros, administradora executiva SONAE MC, como Keynote Speaker com o tema 'Sustentabilidade e Criação de Valor: O Futuro Hoje'.

'Transformar a Hotelaria: Do Conceito à Experiência': 4 talks e 1 mesa-redonda, que terão como host Rodrigo Machaz, Managing Partner da Memmo Hotels, encerram a manhã do segundo dia.

Já durante a tarde deste segundo dia, realiza-se a mesa-redonda 'Dilema reservas diretas vs. OTAs: como integrar e concorrer', conduzida por Paulo Duarte, diretor geral da Memmo Hotels. Esta mesa conta com a participação de Pedro Dias de Sousa, director comercial Amazing Evolution, e de Filipe Bonina, director de Marketing DHM – Discovery Hotel Management, e Louise Lijmbach, Area Manager Portugal e Cabo Verde da Booking.com.

A Talk 'Cores da Mudança: As Gerações e o Mosaico do Futuro' e a Mesa-redonda 'Talentos Versáteis: A Força Motriz do Amanhã' encerram o segundo dia do congresso.

O último dia começa com a Mesa-Redonda 'Hotel Turnaround - from distressed to distinguished'. Luís Mexia Alves, CEO do DHM – Discovery Hotel Management estará à conversa com Luis Roll, CEO Grupo Flagworld, Francisco Moser, Hospitality CEO Arrow Global Portugal, Nicolau Pinheiro da Veiga, Administrador Just Stay Hotels.

A última mesa-redonda do congresso, 'Turismo de negócios e Mercado MICE: modo de sobrevivência ou oportunidade de renascimento?' será conduzida por Lídia Monteiro, Vogal do Conselho Directivo Turismo de Portugal.

Carina Montagut, directora da ICCA - International Congress and Convention Association e de Eventos Estratégicos da Feria de Valencia; Paulo Monge, director geral de Vendas SANA Hotels; e Diogo Assis, Founder and CEO VOQIN’ são os convidados nesta mesa.

'2030 e mais além' é a talk que encerra a edição deste ano do congresso, com Pedro Varela, Head of Data Science da BJSS, consultora multinacional onde o nosso convidado lidera a integração da inteligência artificial (IA) em soluções transformadoras para os negócios.

As inscrições encerram hoje, dia 9 de Fevereiro. Os interessados podem obter mais informações na página do congresso em www.congresso.hoteis-portugal.pt.

O 34.º Congresso Nacional da Hotelaria e Turismo conta com o apoio, entre outras entidades, da Associação de Promoção da Madeira e da Câmara Municipal do Funchal.