Tecnologia vem "complementar" a hotelaria e o turismo

A tecnologia vem revolucionar os negócios, cabe às empresas conseguir tirar partido da ferramenta de forma a "complementar" os serviços existentes e dar origem a novos.

A mesa-redonda 'Turismo de negócios e Mercado MICE: modo de sobrevivência ou oportunidade de renascimento?' do 34.º Congresso Nacional da Hotelaria e do Turismo, que decorre na Madeira, abordou as transformações causadas no sector pela tecnologia.

Carina Montagut, directora da ICCA, destacou a prestação do turismo de Portugal na utilização dos novos recursos como ferramenta de promoção do destino.

A também directora de Eventos Estratégicos da Feria de Valencia vê "uma enorme oportunidade" nos eventos híbridos para captação de diferentes mercados no mundo todo.

Importa agora, defende, rentabilizar a tecnologia e tirar máximo partido da mesma.

O director-geral de Vendas da SANA Hotels, Paulo Monge, lembra que "o digital ajuda muito as pessoas, mas não substitui as pessoas", pelo que o turismo, um sector muito humanizado "vai continuar a crescer".

Diogo Assis, founder and CEO da VOQIN’, atesta que a "tecnologia é um complemento" aos serviços existentes e deve ser utilizada para criar novas actuações, resta "sermos criativos".