PAN foi à Boa Nova apresentar propostas para habitação

Foi numa acção de rua, na Boa Nova, no Funchal, que o partido Pessoas - Animais - Natureza (PAN) apresentou aos madeirenses as suas propostas para a habitação, no âmbito da candidatura à Assembleia da República.

Na ocasião, o candidato e cabeça-de-lista pelo círculo da Madeira, seguindo o mote 'Por uma autonomia verde', deu a conhecer o programa eleitoral do partido, reforçando a crise habitacional que marca o País. Marco Gonçalves vincou a necessidade de serem encontradas soluções e medidas alternativas para combater o problema, bem como a criação de condições para que os jovens e as famílias possam adquirir e arrendar na Região.

"O PAN esteve a ouvir a população, uma das grandes preocupações é a questão da habitação. É cada vez mais difícil para as famílias e sobretudo para os jovens arrendar ou adquirir um espaço próprio, ficando dependente de apoios do estado. Os valores de mercado, a precariedade laboral e o aumento dos custos de vida dificulta cada vez mais à autonomia das pessoas, em conseguir pedir um empréstimo ou fazer face aos valores das rendas mensais.", disse Marco Gonçalves

Entre as propostas do PAN figuram o alargamento dos programas sociais para que mais famílias possam ser abrangidas, assim como o aumento dos valores dos apoios, criação de mecanismos de facilitação e redução das despesas inerentes a jovens com idades entre os 18 e os 35 anos, bonificar arrendatários que pratiquem rendas acessíveis, garantir a todas as famílias a dedutibilidade de gastos com a prestação de crédito à habitação em sede de IRS, assim como o aproveitamento de prédios públicos devolutos em habitação.