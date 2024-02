Congresso Nacional de Hotelaria e Turismo arranca hoje na Madeira

A Madeira foi o local escolhido para a realização da 34.ª edição do Congresso Nacional de Hotelaria e Turismo, um dos encontros mais importantes do sector a ter lugar em Portugal, todos os anos.

Com o tema ‘Horizonte 2030’, este congresso vai reunir mais de 450 participantes, com o objectivo de, entre o dia de hoje e a próxima sexta-feira, 23 de Fevereiro, reflectirem e debaterem, no Centro de Congressos da Madeira, as principais problemáticas que afectam a hotelaria e o turismo nacional. Empresários, investidores e demais ‘players’ que intervêm nesta que é uma das principais indústrias do Mundo, com relevo significativo no País e na Região, vão poder marcar a sua posição neste encontro.

No programa deste primeiro dia, além da sessão de abertura, às 16 horas, onde vão intervir diferentes entidades, nomeadamente o presidente da Associação da Hotelaria de Portugal (AHP), o madeirense Bernardo Trindade, responsável pela organização do evento, destaca-se a ‘talk’ de Eduardo Jesus, ‘Madeira: Visão 360º’, agendada para as 17 horas, e a mesa-redonda ‘Evolução e Inovação na Hotelaria: da História à Visão de futuro na Madeira e no País’, conduzida pela jornalista Maria João Avillez, que conta com cinco hoteleiros com origem na Madeira, nomeadamente Dionísio Pestana, CEO Pestana Hotels, António Trindade, CEO PortoBay Hotels & Resorts, Ricardo Farinha, Administrador Savoy Signature e Filipa Jardim Fernandes, CEO Dorisol Hotels.

O primeiro dia de trabalhos termina com a entrega do Diploma de Louvor e Mérito Hoteleiro e Turístico a uma personalidade de relevo do sector.

Tal como o DIÁRIO já noticiou, este congresso contará com António Vitorino, Isabel Barros, Nini Andrade Silva, Susana Coerver, Pedro Pina e Carina Montagut como oradores convidados, participando nos trabalhos que vão decorrer nos próximos dias.

Mas há mais a ter em conta na agenda desta quarta-feira, 21 de Fevereiro:

09h00 - reunião plenária na Assembleia Legislativa da Madeira, na qual, entre outros pontos, inclui, na ordem de trabalhos, a apreciação na generalidade de um projecto de Resolução da autoria do Bloco de Esquerda com vista à criação de um Museu alusivo ao 25 de Abril de 1974.

09h00 - Cristina Pedra preside à abertura do evento ‘Level Up @ eGames Lab’, organizado pelo consórcio eGames Lab, um projecto financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). O evento acontece no Centro Cultural e de Investigação do Funchal (CCIF) e reúne especialistas em videojogos de várias universidades europeias.

09h30 - sessão de abertura da conferência sobre o sistema de apoios e incentivos à contratação de trabalhadores através do registo de uma oferta de emprego/contratação directa através do Instituto Regional de Emprego, evento que contará com a presença dos secretários regionais Ana Sousa e Rui Barreto. Esta iniciativa decorrerá no Laboratório de Metrologia, no Parque Empresarial da Cancela.

09h30 - Sessão de abertura das comemorações do 42.º aniversário do Serviço Regional de Protecção Civil, a ter lugar nas instalações daquele serviço.

10h00 – arranque da 2.ª edição do Open Day Madeira, promovida pela cadeira de supermercados Continente, com o objectivo de promover a partilha de conhecimento entre os sectores Agrícola e Agro-Alimentar e procurar a participação de novos fornecedores. O BAM - Centro de Banana da Madeira, no Lugar de Baixo, foi o ‘palco’ escolhido para a iniciativa.

11h00 - reunião da 5ª Comissão Especializada Permanente de Saúde e Assuntos Sociais, da Assembleia Legislativa da Madeira.

11h00 - José Manuel Rodrigues recebe, em audiência, o presidente da Casa Ilha da Madeira de São Paulo, José Manuel Dias Bettencourt.

11h00 – início do plenário geral de trabalhadores da Rodoeste, no Terminal da empresa, no Campo da Barca.

12h00 – assinatura do protocolo entre a Escola de Hotelaria e Turismo da Madeira e o Turismo de Portugal, cerimónia que decorrerá no referido estabelecimento de ensino.

14h15 - sessão de encerramento do Programa de aceleração desenvolvido da Startup Madeira, ‘Madeira Startup Retreat’, na sua 6.ª edição. Momento que decorrerá no Museu da Electricidade - Casa da Luz.

15h00 - sessão solene da comemoração do dia da Escola Básica e Secundária com Pré-Escolar e Creche do Porto Moniz.

15h00 reunião da 6ª Comissão Especializada Permanente de Educação, Cultura e Desporto, da Assembleia Legislativa da Madeira.

18h00 – apresentação do livro de José Maria Ramada, ‘Nostalgia/Cravos de Poeta’, na Biblioteca Municipal do Funchal.

19h00 – Eucaristia na Igreja do Colégio, no âmbito da visita de evangelização do padre Carlos Macedo à Madeira.

21h00 - sessão de abertura da 1.ª edição do KULTURfest - Festival de Culturas de Expressão Alemã, que se realiza entre 22 e 25 de Fevereiro, no Centro Cultural e de Investigação do Funchal (CCIF).

Iniciativas políticas agendas para hoje:

11h00 - PS-Madeira visita a empresa ‘SantoQueijo’.

15h00 - Gonçalo da Câmara Pereira (PPM) visita a Madeira

15h00 - ‘Madeira Primeiro’ realiza uma iniciativa política junto ao Tribunal da Ponta do Sol

16h00 - JPP com acção política na rua Dr. Fernão de Ornelas

16h30 - PTP com acção de campanha junto ao Hospital Dr. Nélio Mendonça

18h00 - Conselho Regional PSD

18h00 - CDU com iniciativa política junto ao Palácio da Justiça

Efemérides

1795 - É estabelecida a liberdade de religião em França.

1848 - É publicado o "Manifesto Comunista", de Karl Marx e Friedrich Engels.

1916 - Grande Guerra de 1914-1918. Começa a Batalha de Verdun, em França, a mais longa e sangrenta do conflito.

1961 - O Presidente francês, Charles de Gaulle, propõe a formação da União Latina mundial.

1970 - A União Nacional, partido único da ditadura, muda o nome para Acção Nacional Popular. Marcello Caetano substitui a expressão "Estado Novo" pela de "Estado Social".

1985 - A URSS e a Agência Internacional de Energia Atómica assinam o acordo de Viena, que permite a inspecção internacional de instalações nucleares soviéticas.

1997 - A Assembleia da República aprova a alteração da antiga Lei para a despenalização do aborto, apresentada pelo deputado do PS Strecht Monteiro.

2001 - O Papa João Paulo II investe 44 novos cardeais, entre eles os portugueses José Policarpo, patriarca de Lisboa, e José Saraiva Martins, prefeito da Congregação para a Causa dos Santos.

2007 - A Direcção-Geral de Saúde anuncia o segundo caso humano da variante da doença de Creutzfeldt-Jacob, doença das vacas loucas, em Portugal.

2008 - O Governo aprova o decreto referente à autonomia, administração e gestão escolar, que pretende abrir as escolas à participação das suas comunidades locais.

2012 - Os ministros das Finanças da zona euro chegam a um acordo sobre o segundo programa de ajuda à Grécia, no valor de 130 mil milhões de euros e ainda um perdão parcial da dívida grega, para 120,5 por cento do PIB até 2020 (contra os 160 por cento atuais).

2020 - O cardeal português José Tolentino Mendonça é nomeado pelo Papa Francisco como membro do Conselho Pontifício da Cultura.

2022 - O Presidente da Rússia, Vladimir Putin, reconhece a independência dos territórios separatistas pró-Rússia no leste da Ucrânia e insta o parlamento a assinar os tratados que permitirão o apoio militar de Moscovo a estas autoproclamadas repúblicas. Ordena ainda a mobilização do Exército russo para "manutenção da paz" nos territórios separatistas pró-russos no leste da Ucrânia.

2023 - O fundador do grupo Wagner, Yevgeny Prigojin, acusa o Estado-Maior russo de "traição" por recusar-se a fornecer equipamento aos seus mercenários, na linha da frente no leste da Ucrânia.

