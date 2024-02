Morreu João Júlio, carismático massagista do Marítimo

Morreu João Júlio. Um nome inesquecível na história recente do Marítimo. Foi massagista da equipa de futebol dos verde-rubros durante 30 anos. Chegou à Madeira em 1976/1977, precisamente na temporada que culminou com a então inédita subida à I Divisão. E ficou a trabalhar como massagista do clube até 2006.

“Para sempre um de nós. Até sempre, João Júlio!”, escreveu o Marítimo, na tarde desta terça-feira, nas redes sociais, dando conta da morte do antigo massagista, muito acarinhado no emblema verde-rubra por toda a dedicação profissional. Durante anos a fio, a fotografia de início de época integrava João Júlio, como elemento do departamento clínico da equipa principal do Marítimo.

No site oficial, o clube também já publicou uma nota de pesar:

"O Club Sport Marítimo expressa o mais profundo pesar pelo falecimento de João Júlio, antigo massagista do emblema verde-rubro.

João Júlio atravessou o oceano para se tornar uma figura incontornável da nossa história, onde durante 30 anos serviu os valores e ideais do nosso Clube.

Muitas são as histórias que poderiam ser recordadas, mas para sempre ficarão registados os momentos de alegria de um profissional dedicado e conhecido pelo seu bom humor. Apesar da distância e do seu débil estado de saúde, João Júlio fazia questão de acompanhar a vida diária do Marítimo, muito por força dos laços de amizade que deixou na sua segunda casa, a Ilha da Madeira.

Em 2006, o Club Sport Marítimo homenageou o carismático massagista, que aposentou-se após uma vida ligado ao futebol.

A última homenagem poderá ser prestada amanhã, na casa mortuária de Alhandra, terra natal de João Júlio. O funeral realiza-se, esta quinta-feira, pelas 9h00, com cremação no cemitério da Póvoa de Santa Iria.

O Presidente Carlos André Gomes e respetiva Direção endereçam, à família e amigos de João Júlio, as mais sentidas condolências".

Homenageado em 2006 nos Barreiros

Quando colocou ponto final na ligação profissional aos verde-rubros, João Júlio foi homenageado no Estádio dos Barreiros antes de um jogo entre Marítimo e Paços de Ferreira. Foi a 30 de Abril de 2006. Na ocasião era Carlos Pereira o presidente. Mas João Júlio também trabalhou com outros cinco presidentes, nomeadamente Miguel Mendonça, Nicolau Borges, Honório Sousa, António Henriques e Rui Fontes.

Com João Júlio, o Marítimo viveu momentos inesquecíveis como subidas de divisão, qualificações europeias e presenças na final da Taça de Portugal.

Tinha 89 anos.