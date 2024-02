Rotunda da Vitória passa a ostentar o nome de João Dantas

A requalificação da Rotunda da Vitória, na Estrada Monumental, foi hoje inaugurada por Cristina Pedra, presidente da Câmara Municipal do Funchal. Esta intersecção passa a chamar-se 'Rotunda João Dantas', numa homenagem a João Heliodoro da Silva Dantas, ex-presidente da Câmara Municipal do Funchal, entre 1985 e 1993, e vice-presidente e vereador do mesmo município entre 1982 e 1985.

João Dantas foi, também, presidente da autarquia de Câmara de Lobos, entre 1976 e 1982 e foi o primeiro presidente eleito da Associação de Municípios da RAM, em 1986. Exerceu ainda o cargo de presidente da Assembleia Municipal do Funchal, durante quatro mandatos, entre 1993 e 2013.

O legado do antigo autarca foi destacado, na ocasião, por Cristina Pedra, evidenciado a “esforçada e concretizada dedicação à causa pública, à obra feita, à credibilidade, à proximidade com os cidadãos, tudo valores que continuamos hoje a ter e que continuam a reger a nossa ação pública e política”.

Esta rotunda é uma estrutura importante na distribuição do tráfego e acesso à Via Rápida e a São Martinho, tendo a sua remodelação custado cerca de 100 mil euros, incluindo trabalhos de arranjo nos passeios, repavimentação viária de toda a rotunda, a instalação do lettering do Funchal, além da requalificação do espaço verde envolvente e sistema de rega.

A presidente da Câmara do Funchal aproveitou o momento para reafirmar que o seu executivo tem cumprindo o que prometeu aos funchalenses. A par disso, assumiu o compromisso de iniciar, este ano, "o que há tantos anos não se faz no Funchal e que é uma exigência da população: vamos investir 6 milhões de euros na repavimentação das principais artérias da cidade – em todas as freguesias”.

Por último, recordou ainda que, no primeiro semestre do ano passado, a CMF investiu 200 mil euros na repavimentação da estrada entre a então Rotunda da Vitória e o Caminho do Areeiro.