Apoiantes de Manuel António já recolhem assinaturas

A esta hora Manuel António Correia já saiu do sofá mas ainda não decidiu se avança para a liderança do PSD-M, no entanto o ex-governante tem vindo a ser fortemente pressionado para ser candidato ao ponto de um grupo de apoiantes estar a recolher as tais 200 assinaturas que o estatutos obrigam.

A expectativa é que nas próximas horas, o mais tardar até quinta-feira, prazo no qual termina a entrega das listas para a Comissão Política e para o Secretariado, tudo fique concluído, porém o mais do que certo candidato ainda está em fase de "avaliação e de ponderação", revelou uma fonte muito próxima do ex-secretário regional do Ambiente e Recursos Naturais.

O DIÁRIO sabe também que nas últimas 24 horas as diligências dos apoiantes intensificaram-se ao ponto de o antigo 'delfim' de Alberto João Jardim ter ficado ainda mais sensibilizado pela suposta 'onda' de apoio que tem recebido das 11 concelhias que trabalham discretamente na recolha das assinaturas dos militantes mas também no pagamento de quotas cujo prazo termina a 8 de Março.

O mais certo é uma reedição de uma disputa eleitoral interna que aconteceu em 2014, nesta altura Miguel Albuquerque foi mais votado nas eleições internas, obtendo numa segunda volta 64% contra 36%, contra aquele que agora acreditam que vai novamente ser candidato.