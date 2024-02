Restaurante Desarma recebe a sua primeira estrela Michelin

O restaurante Desarma, no Hotel The Views Baía, no Funchal, acaba de ser distinguido com uma estrela Michelin.

Esta é a primeira vez que o Desarma, que tem Octávio Freitas como chef, recebe esta distinção, juntando-se, assim, a outros três restaurantes portugueses que se estrearam nesta igualmente com uma estrela.

No momento em que subiu ao palco, no Algarve, para receber a estrela, Octávio Freitas fez questão de agradecer a todos os madeirenses, tendo referido que queria mostrar que "não é preciso sair da Madeira, consegue-se fazer uma carreira bonita, com produtos regionais, sem sair da Madeira".