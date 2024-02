Clube de Produtores Continente reúne no Centro de Banana da Madeira

O Clube de Produtores Continente, na Madeira, tem nova reunião marcada para o próximo dia 21 de Fevereiro, pelas 10 horas, no Centro de Banana da Madeira (BAM), localizado no Lugar de Baixo. Esta será a segunda edição do Open Day Madeira, que tem como objetivo promover a partilha de conhecimento entre os setores Agrícola e Agro-Alimentar e procurar a participação de novos fornecedores.

"Esta iniciativa proporcionará uma visão aprofundada das atividades do CPC da Madeira e permitirá que os fornecedores explorem oportunidades de negócio e conheçam de perto as operações do CPC", refere nota à imprensa.

"A marca Continente está presente na Madeira desde 1996 e promove, atualmente, 1.100 empregos com o apoio de 80 produtores locais que abastecem as lojas. Também nesta região, o Continente apoia diariamente 36 instituições sociais", indica ainda.