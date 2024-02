Pedro Nuno Santos confiante numa dupla vitória do PS: Legislativas e Regionais

Pedro Nuno Santos começou a intervenção no comício do PS em Machico convicto que "temos muito trabalho pela frente para ganharmos as eleições para a Assembleia da República e ganharmos as eleições para o Governo Regional da Madeira".

Já com a voz a denunciar alguma rouquidão, reconheceu que "não está tudo bem" para concluir que as grandes virtudes dos socialistas é "a humildade e a empatia".

Assumiu que "há coisas que fizemos e têm de continuar e há coisas que fizemos e têm que mudar" e concluiu que as soluções "não estão no PSD nem nos seus parceiros".

Pedro Nuno Santos aproveitou a vinda à Região para assegurar que "a RAM é uma região de primeira", argumento para também justificar a sua presença na ilha.

Criticou a postura do principal adversário, Luís Montenegro em relação à Madeira e a Miguel Albuquerque, ao concluir que o cabeça de lista da AD e presidente do PSD não devia passar "procuração" ao líder regional do seu partido.

Garante que para o PS a Autonomia regional não é desculpa, como prova o apoio da República à construção do novo Hospital da Madeira.

Defendeu a diversificação da economia da Região, para concluir que "a RAM precisa de uma mudança política".

Apelou ao voto no PS para evitar um PSD "contagiado" no governo, um voto na estabilidade.

O secretário-geral do PS dedica o final deste terceiro dia de campanha eleitoral à Madeira tendo em vista a candidatura a primeiro-ministro nas eleições legislativas nacionais de 10 de Março.

Juntamente com Paulo Cafôfo, presidente do PS/M e cabeça de lista pela Madeira, Pedro Nuno Santos participou ao princípio da noite, em comício a ter lugar no Fórum Machico. O socialista anfitrião Ricardo Franco, presidente da Câmara Municipal de Machico foi ausência notada. Menos surpreendente foi a também ausência de Emanuel Câmara, autarca socialista do Porto Moniz.