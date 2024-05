Rocha da Silva vê reconhecimento como homenagem a toda a família florestal

Foi com surpresa que Rocha da Silva viu hoje inaugurada uma estrada em São Roque com o seu nome.

O engenheiro disse interpretar esta homenagem como um louvor a toda a família florestal que o acompanhou ao longo de décadas, desde trabalhadores, guardas e técnicos, não esquecendo o passado deixado pelo engenheiro Campos de Andrade.

“A matriz dos florestais foi sempre servir as populações, principalmente as mais isoladas. Para além da vertente florestal, fizemos obras em todos os concelhos, em todas as freguesias, principalmente nas partes altas, o que é o caso do Funchal. Interpreto isto como uma homenagem a todos aqueles que passaram pelos florestais aqui na Madeira e no Porto Santo e que contribuíram para um maior conforto e uma maior segurança das populações”, referiu.