Acidente em Santa Rita deixa trânsito caótico na via rápida

Um acidente, na descida de Santa Rita, está a congestionar o trânsito ao final desta tarde, na via rápida.

No sentido Funchal-Câmara de Lobos, as filas de carros já apresentam uma considerável extensão, com as mesmas a chegarem quase até ao nó de Santa Luzia.

Para já, desconhece-se o número de viaturas envolvidas e se há existência de alguma vítima.