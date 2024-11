Os Bombeiros Sapadores do Funchal foram mobilizados, há instantes, para um acidente na Via Rápida, perto da saída do Pilar, no sentido Caniço-Funchal.

As informações ainda são escassas, contudo há pelo menos um ferido, um motociclista, que apresenta escoriações.

O trânsito no local está a começar a ficar congestionado.