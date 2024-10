Motociclista ferido em acidente na via rápida

Um choque entre um carro e uma moto, ocorrido há instantes na via rápida, na zona da ponte da Cova do Til, no sentido Funchal-Câmara de Lobos, provocou um ferido.

A vítima, um homem de 34 anos, que seguia na moto, queixava-se de dores num ombro e apresentava escoriações.

Foi assistido por uma equipa dos Bombeiros Sapadores do Funchal e transportado para o hospital.