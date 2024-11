Clube de Criadores Ornitológicos inaugura sede debaixo do Aeroporto

O Clube de Criadores Ornitológicos da Madeira (CCOM), criado há cerca de um ano, vai ter finalmente uma sede. Vai ficar no Parque Desportivo de Água de Pena, em Machico, por baixo da pista do Aeroporto da Madeira. A sede própria deste clube de criadores de pássaros vai ser inaugurada no dia 22 de Novembro, pelas 18h30.

"É do conhecimento geral que durante o primeiro ano de 'atividade' de qualquer entidade sem fins lucrativos, o arrumar a casa e dotar a sede com o mínimo de condições funcionais, por forma a que este espaço também seja frequentado e apreciado por todos os que ali forem, com especial enfoque nos nossos 35 associados como é óbvio", começa por explicar numa nota de imprensa a dar conta deste novo 'voo'.

"Após o exposto e em jeito de síntese, o Clube de Criadores Ornitológicos da Madeira surge na nossa Região Autónoma no dia 15 de Novembro de 2023, por iniciativa e vontade expressa por parte de um pequeno grupo de criadores federados que, desde há alguns anos a esta parte, sentem a necessidade de contribuir para uma ornitologia mais dinâmica, atrativa e resultante", justificam. "É vontade manifesta dos seus fundadores, criar as melhores condições para tornar este desporto 'ou arte de bem criar' mais apelativo, diversificado e apetecível, tendo em conta que o principal objetivo é a sua promoção e o reforçar de uma paixão. Todavia, 'Roma não se fez em um dia'"., continua.

Assim, continua, "esta associação, tal como as outras, é criada por imperativo legal, como entidade sem fins lucrativos e, consequentemente, requer da parte dos seus associados uma vontade expressa e sem interesses de outra ordem, ou seja, quer políticos, religiosos ou de raça, dependendo a vida do CCOM da disponibilidade e voluntariedade de todos, sem exceção. E é justamente com este espírito de união e de entrega que este Clube foi criado e pretende vencer os desafios que hão-de vir", escrevem na nota.

E não se ficam: "É de primordial importância promover e divulgar a ornitologia madeirense e porto-santense, contribuindo para tal com atividades concursais e exposições de aves, bem como a integração de ações de apoio e de conhecimento diversificado em áreas como a higiene; acomodações condignas, genética, criações, alimentação, medicação, etc.. A título meramente informativo, o CCOM tem agendado para o próximo dia 6 de Dezembro de 2024, em local e hora a definir, a sua primeira exposição lúdica, no Concelho de Machico."

Entre outros objectivos, "é desejo fundamental do CCOM, como meio essencial de difusão para todos os amantes da ornitologia, porque principais atores desta, empenharem-se com outras congéneres, sejam sedeadas na nossa terra, mas também no Arquipélago dos Açores e em todo o Continente Português, na divulgação de várias temáticas, através de workshops, de conferências online, etc., convidando especialistas ou conhecedores profundos destas matérias e em outras, que possam engradecer esta atividade de forma a não perder o real interesse pela ornitologia e desenvolver novos formatos de aprendizagem com vista á melhoraria e interação na arte de bem criar, cuidar e preservar as nossas aves", acreditam.

Daí entenderem ser "de extrema importância percebermos que esta atividade é pertença de todos e não de alguns, pois muitas vezes confundimos a parte com o todo, ou seja, o pássaro com o bando, e este Clube tem uma vontade enorme de marcar a diferença pela positiva, tendo sempre como foco o Mundo Ornitológico que nos rodeia", almeja. "Não se pode deixar de falar em Ornitologia sem referir o facto de graças aos criadores empenhados na preservação de inúmeras espécies então extintas. Esta função nobre que é reconhecida internacionalmente, embora pouco divulgada, é matéria suficiente de ser difundida e o CCOM como entidade responsável que é, pretende fazer chegar a todos a devida informação em tempo oportuno. Preservar as espécies é uma conquista que tem muitos anos e assim se manterá", conclui nesta nota introdutória.

O clube tem um site e página no Facebook.