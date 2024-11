Mínimo de ocupação para controlar TVDE

A associação que representa o sector não concorda com um contingente fixo de licenças e propõe uma medida que só permitiria novas inscrições se a taxa de utilização dos veículos superasse os 70%. É esta a notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta terça-feira, 5 de Novembro.

O maior destaque gráfico da primeira página vai para o derbi insular: "Regresso às vitórias permite respirar melhor". Nacional vence Santa Clara (2-0), com boa exibição e sai da zona de despromoção.

"Renaturalização ficou a meio" é outras das notícias hoje em destaque. Na rubrica 'No Rasto de' saiba que está em estudo uma segunda intervenção para garantir as “melhores condições de segurança possíveis” para o usufruto balnear na Marina do Lugar de Baixo.

Na política, "Orçamento com boas perspectivas de aprovação". Satisfação do Chega deixa Albuquerque optimista e CDS propõe reforço de 20% no abono de família.

A fechar a primeira página de hoje uma notícia 'quente': "Vem aí o Verão de São Martinho". Temperatura poderá subir até aos 30 graus no próximo fim-de-semana.

