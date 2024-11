João Pinheiro nomeado para arbitrar clássico entre Benfica e FC Porto

O árbitro João Pinheiro foi hoje nomeado para dirigir o jogo entre Benfica e FC Porto, no domingo, para a 11.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, revelou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

O árbitro da associação de Braga, de 36 anos e internacional desde 2016, já esteve em 13 jogos entre os 'grandes', entre os quais três clássicos entre 'águias' e 'dragões', vai ter como auxiliares Bruno Jesus e Luciano Maia enquanto o quarto árbitro será Fábio Veríssimo. No videoárbitro vão estar Tiago Martins e Pedro Martins.

João Pinheiro arbitrou os dois clássicos do campeonato de 2023/24, que terminaram com a vitória do Benfica em casa, por 1-0, com um golo de Ángel Di María, e a goleada imposta pelo FC Porto, por 5-0, com tentos de Galeno (dois), Wendell, Pepê e Danny Namaso.

Antes, já tinha arbitrado o triunfo 'encarnado' no terreno 'azul e branco', por 1-0, em 2022/23, selado com um golo de Rafa Silva.

Além dos clássicos entre 'águias' e 'dragões', João Pinheiro já esteve em oito jogos entre Sporting e FC Porto e em dois dérbis entre os 'grandes' lisboetas.

O jogo entre Benfica, terceiro classificado com 22 pontos, mas menos um jogo, e FC Porto, segundo com 27, está marcado para domingo, às 20:45, no Estádio da Luz, em Lisboa, duas horas depois de o campeão Sporting, que lidera o campeonato com 30, visitar o Sporting de Braga, quarto com 20, sob arbitragem de Luís Godinho, da associação de Évora