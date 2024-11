Acidente bloqueia trânsito na via rápida

Um novo acidente na via rápida, no sentido Santa Cruz-Funchal, na zona da Tendeira, no Caniço, deixou o trânsito completamente bloqueado.

A fila de carros já se estende por vários quilómetros.

De momento não foi possível apurar se o acidente provocou ou não feridos.

A Polícia de Segurança Pública já está no local.

Tal como o DIÁRIO noticiou, este é o segundo acidente ocorrido esta manhã neste sentido da via rápida.