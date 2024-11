Eurodeputado Sérgio Gonçalves indica esposa de Cafôfo para assistente local

O eurodeputado Sérgio Gonçalves, anterior líder do Partido Socialista da Madeira, está aos poucos e poucos a completar o seu gabinete de assistentes e acaba de ser conhecido o nome de Marlene Josefina Andrade, que é nem mais nem menos que a esposa de Paulo Cafôfo, actual líder dos socialistas madeirenses que, apesar das competências e de ter 18 anos de exercício de funções ligadas ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, boa parte no Consulado de Portugal em Caracas, está já a suscitar controvérsia dentro dos corredores do PS justamente por ser associada a uma eventual cunha na medida em que foi Cafôfo quem indicou Sérgio Gonçalves para integrar a lista do PS ao Parlamento Europeu.

Para já Jaime Leandro aproveitou a sua página do facebook para comentar a nomeação.

Marlene Andrade será uma dos dois assistentes locais que o eurodeputado irá ter na Madeira cujas anteriores funções era no Consulado de Portugal em Caracas fazendo ligações com delegação europeia, além de ter em mãos a pasta dos assuntos sociais.

O outro elemento, segundo apuramos será Gonçalo Aguiar, ex-secretário geral do PS-M, que estará pronto para pedir licença do quadro de professor de matemática da Escola Jaime Moniz para poder colaborar neste novo desafio lançado por Sérgio Gonçalves, no entanto o processo de indicação não está fechado, de qualquer modo, há instantes, hesitou em confirmar que terá sido convidado ainda assim disse estar “preparado” para as novas funções.

Os eurodeputados têm direito a um conjunto de regalias e de meios, bem como ter um quadro de assistentes para poderem desenvolver melhor o trabalho parlamentar. Sérgio Gonçalves indicou como assistentes acreditados Luís André Andrade, Márcia Catarina Silva que anteriormente faziam parte do quadro de assessores do grupo parlamentar do PS na Assembleia Legislativa da Madeira. José Eduardo Feio já exercia funções no Parlamento Europeu.

O que são assistentes locais?

O que é que Marlene Andrade e Gonçalo Aguiar passam a ser. O estatuto indica que são pessoas singulares que celebraram contratos de trabalho com deputados para os assistir nos Estados-Membros em que foram eleitos. Estes contratos regem-se pela legislação nacional do Estado-Membro.

Colaboradores dos deputados

Os deputados são livres de selecionar pessoal remunerado a partir de uma dotação orçamental mensal fixada pelo PE em €29.557 (a partir de 01.01.2024).Todos os deputados ao Parlamento Europeu têm direito ao mesmo montante e não são eles próprios a receber os fundos. Não podem recrutar familiares próximos, e os assistentes não podem exercer atividades suscetíveis de dar azo a conflitos de interesses.

O Parlamento publica os nomes de todos os assistentes acreditados, assistentes locais e terceiros pagadores no seu sítio Web durante o período de vigência dos respetivos contratos, salvo se estes obtiverem uma derrogação, que pode apenas ser concedida por razões de segurança devidamente justificadas.

Vencimentos

Os vencimentos correspondem a 38,5 % do vencimento de base auferido por um juiz do TJUE, tal como previsto no Estatuto dos Deputados ao Parlamento Europeu (artigo 10.º). Todos os deputados ao Parlamento Europeu auferem o mesmo vencimento.

O vencimento mensal de um deputado ao Parlamento Europeu é de €10.377,43 brutos e de €8.088,03 líquidos, após dedução dos impostos e contribuições para os seguros da UE (valores a partir de 01/01/2024). Os fundos provêm do orçamento do Parlamento.

Tendo em conta que os Estados‑Membros podem aplicar impostos nacionais adicionais, os valores líquidos finais dependem do regime fiscal do país de origem do deputado.

Pensões

Quando completam 63 anos, os antigos deputados têm direito a uma pensão de aposentação, em conformidade com o artigo 14.º do Estatuto dos Deputados ao Parlamento Europeu.

O montante desta pensão ascende, por cada ano completo de exercício do mandato, a 3,5 % do montante do seu vencimento e, por cada mês completo suplementar, a um duodécimo, não podendo, porém, exceder 70 % no total. Os custos são suportados pelo orçamento da UE.

O regime da pensão complementar, que fora introduzido em 1989 em benefício dos deputados ao Parlamento Europeu, deixou de abranger os novos deputados em julho de 2009 e está a ser progressivamente suprimido.

O DIÁRIO está a tentar obter uma reacção de Sérgio Gonçalves.