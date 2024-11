Uma mulher foi fotografada numa escarpa no miradouro da Ponta do Rosto, no Caniçal, numa zona perigosa, o que foi alvo de diversos comentários depreciativos nas redes sociais.

Aliás, há quem afirme mesmo que “ultimamente as pessoas não respeitam nada nem ninguém, colocando em risco a própria vida e a dos bombeiros”.